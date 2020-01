HOROSCOP 21 IANUARIE. Gemenii trebuie să fie amabili, Leii mențin armonia

HOROSCOP 21 IANUARIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 21 IANUARIE 2020; inainte de Luna noua din Varsator din aceasta saptamana, astazi Luna este in Sagetator si este in starea sa vida. Ce inseamna Luna vida (sau mers in gol) ? Luna este un corp ceresc care are intr-o luna de zile o activitate frenetica : trece de la plina la noua, trece prin toate cele 12 zodii si face toate aspectele astrale posibile cu aproape toate planetele.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3