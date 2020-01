Trei rachete au căzut în apropiere de ambasada SUA din Bagdad

20:30

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Satu Mare, că dacă PSD va schimba la următorul congres "garnitura" care a stat lângă Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă şi renunţă la "teme peremisto-populiste", atunci formaţiunea sa ar putea fi deschisă la o colaborare cu PSD.El a explicat, la Satu Mare, că PSD are oameni care nu au nicio legătură cu ideea de modernitate şi social-democraţie."Nu se pune problema ca eu cel puţin să mă întorc membru PSD. Sunt membru Pro România şi aşa voi rămâne. PSD are de schimbat mai mult decât Dragnea şi Dăncilă, are de schimbat o întreagă echipă de oameni care a fost lângă Dragnea, după ce a intrat Dragnea în închisoare s-au lipit de Dăncilă, după ce au zis că Dăncilă e cea mai bună de candidat au dat-o jos şi acum mai toţi sunt lipiţi de Ciolacu, nişte oameni care nu au nicio legătură cu ideea de modernitate, de dezvoltare, de social-democraţie şi pe care îi urăsc oamenii pe bună dreptate şi care au dus PSD-ul de la 46% la 22%", a declarat Ponta.El a spus că ar putea colabora cu PSD dacă se schimbă această "garnitură"."Dacă PSD după congres, după aceea, schimbă această garnitură, abandonează nişte teme peremisto-populiste, m-aş bucura, şi atunci putem colabora. Dacă rămân pe drumul de dinainte, doar că acum cei care erau lângă Dragnea s-au pus lângă Dăncilă şi de lângă Dăncilă s-au pus lângă Ciolacu, nu, nu putem colabora, din aceleaşi motive pentru care nu puteam înainte. Eu nu am avut o problemă personală cu Dragnea, sau cu Dăncilă cu atât mai puţin. Am avut o problemă cu modul în care ei au folosit PSD-ul în interes strict personal şi cum au distrus ideea de guvernare social-democrată", a mai spus Victor Ponta. AGERPRES / (A - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)