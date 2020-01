Margherita de la Clejani, coșmar pentru vecini. Cu ce i-a supărat atât de tare de au chemat poliția

16:10

Aflată în plin turneu de promovare a albumului “Courage”, Celine Dion și-a asigurat fanii că se simte bine, după decesul mamei sale. Therese Dion a fost răpusă de o boală necruțătoare la vârsta de 92 de ani. Citește și: Forbes a făcut anunțul oficial: Rihanna e cea mai bogată cântăreață din lume. Cât de mare […] The post Celine Dion, prima declarație după ce mama ei a murit răpusă din cauza unei boli necruțătoare appeared first on Cancan.ro.