Se anunţă rezultatele selecţiei pentru propunerea de numire a procurorilor-şefi ai Parchetului General, DNA şi DIICOT

02:30

Edwin Eugene ''Buzz'' Aldrin Jr., a doua persoană care a păşit pe Lună, după astronautul Neil Armstrong, în cadrul misiunii Apollo 11, s-a născut la 20 ianuarie 1930, în localitatea Montclair, statul New Jersey. Mama sa, Marion Moon, a fost fiica unui capelan militar, iar tatăl său, Edwin Eugene Aldrin, a fost aviator şi ofiţer în armata SUA, potrivit https://buzzaldrin.com/.În anii '80 şi-a schimbat oficial numele, devenind Buzz Aldrin. Sora sa mai mică neputând pronunţa corect cuvântul ''brother'' (n.r.- frate în lb. engleză) îl striga "buzzer" şi astfel i-a rămas porecla ''Buzz'', notează acelaşi site.Aldrin a absolvit Liceul Montclair în 1947, iar în 1951 a primit diploma de licenţă, cu specializarea inginerie mecanică, din partea Academiei Militare a Statelor Unite din West Point, New York, fiind al treilea din clasa sa. Apoi, a intrat în Forţele Aeriene ale SUA; după ce a terminat pregătirea de pilot în 1952, a participat în 62 de misiuni de luptă în Coreea. În 1963, a obţinut un doctorat în Astronautică de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), potrivit www.nmspacemuseum.org.A devenit astronaut în octombrie 1963, în cadrul celui de-al treilea grup de persoane selectat de NASA în încercarea efectuării unui zbor spaţial de pionierat. Era primul astronaut care obţinuse un doctorat, iar datorită expertizei sale, Aldrin a fost responsabil de crearea de tehnici de andocare şi de întâlnire pentru nave spaţiale. De asemenea, el a fost pionier în tehnicile de antrenament subacvatic pentru a simula circulaţia spaţială, notează www.biography.com.Aldrin şi astronautul Jim Lovell au fost desemnaţi, în 1966, să facă parte din echipajul Gemini 12. În timpul zborului din 11-15 noiembrie 1966, astronautul Aldrin a realizat o ieşire în spaţiu, de cinci ore, cea mai lungă şi mai de succes de până atunci. De asemenea, el a recalculat manual toate manevrele de andocare ale navetei, după ce radarul de la bord a eşuat. După Gemini 12, Aldrin a fost repartizat în echipajul de rezervă al lui Apollo 8 împreună cu Neil Armstrong şi Fred W. Haise Jr.Buzz Aldrin a fost pilotul modulului Eagle care a ajuns pe Lună, în cadrul misiunii Apollo 11 lansată la 16 iulie 1969. Câteva zile mai târziu, la 20 iulie 1969, comandantul misiunii, Neil Armstrong, devenea primul om care a păşit pe Lună, urmat la câteva minute distanţă de Aldrin. Aldrin şi Armstrong au petrecut în total 21 de ore pe solul lunar, adunând mai multe kilograme de roci. S-au reîntors la bordul modului de comandă Columbia aflat pe orbita lunară şi pilotat de Michael Collins. Misiunea s-a încheiat la 24 iulie 1969, echipajul reîntorcându-se în siguranţă pe Pământ.În 1971, Aldrin a demisionat din programul spaţial şi a revenit în serviciul activ în cadrul Forţelor Aeriene. Anul următor s-a retras din poziţia sa de comandant al Şcolii de pilotaj USAF a Bazei Forţelor Aeriene Edwards, California, cu gradul de colonel. În 2002, a fost desemnat reprezentantul preşedintelui SUA în Comisia privind viitorul industriei aerospaţiale americane şi a rămas un avocat neobosit al explorării spaţiului.I-au fost acordate numeroase decoraţii şi premii, între care: Medalia Prezidenţială a Libertăţii (1969); Trofeul "Robert J. Collier", Trofeul memorial "Robert H. Goddard" (1967); Medalia de aur a Congresului SUA (2011). De asemenea, un asteroid a fost numit în onoarea sa "6470 Aldrin" iar un crater de pe lună poartă numele său. În 1982, Buzz Aldrin a fost inclus în International Space Hall of Fame din cadrul Muzeului de Istorie Spaţială din New Mexico, SUA.Şi-a scris autobiografia "Return to Earth'' (1973), completată de o carte de memorii "Magnificent Desolation: The Long Journey Home from the Moon" (2009). A scris şi câteva cărţi pentru copii: "Reaching for the Moon" (2005), "Look to the Stars" (2009) şi "Welcome to Mars: Making a Home on the Red Planet" (2015); romanele SF includ "The Return" (2000) şi "Encounter with Tiber" (2004), scrise împreună cu scriitorul John Barnes; ''Men from Earth" (1989), o carte despre Programul Apollo. În 2016, şi-a lansat cartea de memorii "No Dream Is Too High: Life Lessons From a Man Who Walked on the Moon". AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea, editor: Liviu Tatu, editor online: Gabriela Badea) * Explicaţie fotografie din deschidere: Fostul astronaut Buzz Aldrin participă la Parada Veteranilor de Război 2019, organizată la New York, la 11 noiembrie 2019