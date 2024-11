Horoscopul zilei de 1 decembrie 2024. Berbecii primesc vești bune. Află ce se întâmplă cu zodia ta

23:30

Boxerul român Ronald Gavril a câştigat titlul mondial WBF al categoria semigrea, vineri seara, la Circul Globus din Bucureşti, după ce l-a învins prin KO în repriza a cincea pe columbianul Juan ''Meteoro'' Boada, în gala profesionistă ''The Return of the Thrill Gavril 2''. Citește mai departe...