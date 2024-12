Revista presei internaționale – 3 decembrie

Alegerile legislative din România sunt atent analizate de presa internațională. Strivită sub cel mai greu val de turbulențe politice din ultimele decenii, România a ales un nou Parlament, extrem de divizat, format din partide de centru pro-ocidentale și naționaliști antiregim care vor să slăbească relațiile țării cu Occidentul, scrie The New York Times. Totuși, partidele […]

