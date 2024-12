Plăcintă cu gutui. Un desert de toamnă, care te cuceri cu aroma puternică a acestor fructe-minune

07:45

Călin Georgescu promite că se va asigura că țara are un guvern stabil și că va desemna un premier din coaliția care are majoritate în Parlament. De asemnea, candidatul independent la alegerile prezidențiale a transmis că va munci pentru a elimina impostura și amatorismul care fac rău statului român. Călin Georgescu este de părere că România are toate resursele necesare pentru a crea proiecte care să ne pună pe harta lumii. De altfel, spune acesta, avem tot ceea ce ne trebuie pentru a nu fi nevoiți să stăm cu mâna întinsă în fața marilor companii din străinătate.