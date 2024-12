Lupta medicilor de familie din mediul rural: de la triaj, la convins oamenii să se vaccineze, chiar și medicină de urgență

03:10

Corina Teodor, Suceava: Mama mea are 79 de ani și, de câțiva ani, a fost diagnosticată cu Alzheimer. A fost devastator atunci dar lucrurile sunt și mai dureroase din acest an, deoarece am fost nevoiți să o internăm într-un spital de profil. Vă spun sincer, din momentul în care am internat-o mă simt extrem de vinovată dar era din ce în ce mai complicat să o putem ajuta. Era complet dezorientată, nu mai știa unde este și cine suntem noi. O vizitez foarte des, iar în această perioadă, a Sărbătorilor care urmează, mă simt și mai vinovată, pentru că am impresia că pare mai tristă că nu este cu noi deși, repet, nu ne recunoaște. Sunt foarte derutată și aș vrea să știu dacă pot face ceva ca să o ajut.