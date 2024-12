Ambuscade în Siria: Mai mulți militari, uciși de forțele loiale fostului președinte Assad

11:20

Deputatul AUR Gigi Becali a anuntat ca l-a votat pe Radu Marinescu (PSD) sa fie ministru al Justitiei, in conditiile in care AUR sustine ca reprezinta „adevarata opozitie”. „Am votat pe ministrul de la Justitie, e baiat de treaba”, i-a spus George Becali lui Simion in Parlament. Noul ministru al Justitiei, Radu Marinescu, a fost […] Articolul Noul ministru al Justitiei e garantat de Gigi Becali: „L-am votat, e baiat de treaba” apare prima dată în PS News.