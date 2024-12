O jurnalistă italiană, arestată la Teheran în timp ce se pregătea să plece din Iran

12:50

Anul care se încheie a fost unul bun pentru arbitrajul românesc, reconfirmat în topul european prin delegările importante primite din partea UEFA.2024 este primul an în care am avut trei arbitri care conduc meciuri în acelaşi sezon al Ligii Campionilor, cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent. Asta în condiţiile în care, spre exemplu, în ediţia 2009-2010 nu am avut niciunul, informează FRF.