Rusia: 15 ani de puscarie pentru un cetatean SUA acuzat de spionaj. Er fi transmis secrete biotehnologice

China a lansat prima dintre navele sale de asalt amfibiu de noua generatie, in timp ce marina chineza isi sporeste capacitatile pe fondul tensiunilor teritoriale in crestere. Nava de tip 076, denumita Sichuan, a intrat in apa in cadrul unei ceremonii desfasurate vineri in Shanghai , potrivit agentiei oficiale de presa Xinhua. Aceasta va spori...