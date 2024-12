Imagini tari cu Dawa în vacanță » Incredibil unde a ales să se relaxeze! Gestul cu care i-a surprins pe locuitori

14:50

2024 a fost un an excelent pentru arbitrajul românesc pe plan european. Este primul an în care avem trei arbitri care conduc meciuri în același sezon al Ligii Campionilor! Asta în condițiile în care, spre exemplu, în ediția 2009-2010 nu am avut niciunul!Pe lângă Istvan Kovacs, care a debutat încă din 2018 în Champions League, și Radu Petrescu, care a bifat primul meci de Liga Campionilor în 2022, din acest an și Horațiu Feșnic s-a aflat pe lista delegărilor în cea mai ...