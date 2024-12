Ce decizie au luat şefii lui Dinamo, pentru 2025! Mesaj direct pentru fani: „O veste bună pentru toţi!”

22:30

Ionuț Negoiță a oferit declarații despre forma de vis arătată de Dinamo, în prima parte a sezonului. Fostul acționar al „câinilor” consideră că pentru a rămâne pe primele locuri, Zeljko Kopic are nevoie de întăriri în perioada de mercato de iarnă. Negoiță a recunoscut, de asemenea, că nu se aștepta ca Dinamo să fie la […] The post Ionuț Negoiță știe de ce are nevoie Dinamo în 2025! Ce a spus despre șansele la titlu ale „câinilor” appeared first on Antena Sport.