Florin Tănase nu vrea să audă de o împăcare între Steaua și FCSB! Vedeta lui Gigi Becali, mesaj dur: „Nu îi dorim!”

09:10

Ciprian Marica a avut un sfat prețios pentru Darius Olaru, când a aflat că Dan Șucu insistă pentru transferul căpitanului FCSB-ului la Genoa. Fostul internațional știe ce trebuie să facă mijlocașul de 26 de ani al campioanei României. „Nu sta pe gânduri!„, i-a transmis Ciprian Marica jucătorului care ar putea aduce 5 milioane de euro […]