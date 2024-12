Amenzi de 1000 de lei pentru românii care stau la bloc și folosesc mașina de spălat rufe. Este lege!

10:10

Candidatul coaliției pro-europene la prezidențiale nu are rețele sociale, însă este decis să intre și în această lume, conștient fiind de legătura pe care trebuie să o creeze cu românii, spune el. Articolul Crin Antonescu nu are rețele sociale. ”Nu am avut nevoie. Am scris, am citit, am călătorit, am gândit, am observat, nu am comunicat social de amploare, am comunicat intim” apare prima dată în Romania TV.