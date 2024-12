Pesta porcină în Bihor: Un singur focar activ la porcii domestici și 25 de focare active la porcii mistreți

15:20

În adâncul Munților Apuseni, acolo unde drumurile se transformă în simple cărări și accesul este aproape imposibil, trăiesc oameni care au nevoie de ajutor. An de an, membrii comunității West Alpine Off Road din Bihor pornesc într-o misiune umanitară de amploare, traversând peisaje spectaculoase, dar și zone greu accesibile, pentru a aduce un zâmbet pe fețele celor mai nevoiași. 20 de familii din cătune izolate ale Munților Apuseni au avut un Crăciun mai fericit, după ce au primit pachete cu alimente duse de membrii acestei comunități.