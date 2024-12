Nadia Comăneci, urări de Anul Nou - VIDEO

12:30

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, marţi, în mesajul de final de an, că încheiem un an complicat, cu multe împliniri, dar şi cu provocări, atât pentru fiecare dintre noi, cât şi pentru România iar acum, la finalul lui 2024, mesajul său, în care crede cu toată convingerea, rămâne acesta, şi anume că România este o ţară stabilă, democrată, sigură şi proeuropeană, un partener de încredere pentru aliaţii noştri externi. 2025 va fi un an extrem de important pentru viitorul nostru şi al generaţiilor următoare, mai spune şeful statului.