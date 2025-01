Doi poliţişti din cadrul Poliţiei Române au participat la misiuni operative desfăşurate împreună cu poliţiştii germani, în zonele Târgurilor de Crăciun din Renania de Nord-Westfalia - FOTO

09:20

Ploieştenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti, din 1 ianuarie, un preţ aproape dublu pentru gigacalorie faţă de cel plătit până la finalul anului trecut. Odată cu noul an intră în vigoare tariful de 350 de lei/gigacalorie fără TVA pentru energia termică facturată populaţiei. Creşterea preţului pentru apă caldă şi căldură are loc la nici trei luni după ce Consiliul Local aprobase un preţ de 186,97 lei/gigacalorie, plus TVA, preţ care în octombrie a fost votat a fi valabil până la finalul lunii martie 2025.