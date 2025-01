Pasapoartele noi eliberate se livreaza acasa de la 1 ianuarie

01:20

Premierul Marcel Ciolacu a transmis marti seara, in ajunul Anului Nou, un mesaj plin de speranta pentru 2025, exprimandu-si dorinta de a continua proiectele incepute si de a depasi provocarile intampinate in anul precedent. „Sper ca anul 2025 sa fie un an mai bun, un an in care sa reusim sa trecem peste toate obstacolele,...