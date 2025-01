CFR Călători: Studenții vor primi REDUCERE pe tren doar pe drumul de acasă la facultate

20:30

Premierul Marcel Ciolacu afirmă, în ultimul mesaj din acest an, că „2024 nu a fost un an ușor, dimpotrivă – a fost un an plin de provocări”. „Un an în care de fiecare dată când credeam că am mai rezolvat o problemă apărea alta, la fel de gravă și la fel de urgentă”, scrie Ciolacu […]