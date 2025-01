Călin Georgescu atacă la instanţa supremă decizia Curţii de Apel Bucureşti în dosarul privind anularea alegerilor prezidențiale

14:40

Dacă îmi doresc un lucru mai presus de toate pentru 2025, acesta este să triumfe adevărul. Lecțiile anului 2024 sunt multe, mai ales pentru lumea politică. Dar mai este una pentru noi toți: dezinformarea a devenit, probabil, cea mai mare amenințare la adresa securității naționale. Am văzut și încă vedem cu toții noua realitate a războaielor hibride și perfide. Cine are nevoie de tancuri, obuziere și sute de mii de soldați pentru a destabiliza și distruge un adversar? Ajunge o echipă talentată de specialiști în propagandă, cu toolkit-ul aferent: conturile și paginile false, microdatele despre publicul țintă, mesajele care prind etc.