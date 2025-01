LIVE Gala Globurilor de Aur 2025. Sebastian Stan a câştigat trofeul pentru "A Different Man": "Nu a fost un film uşor de făcut". Zoe Saldaña, Demi Moore şi Jodie Foster, între actriţele premiate - VIDEO

04:50

Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur are loc la Los Angeles. Nikki Glaser este gazda evenimentului în cadrul căruia sunt acordate premii la 27 de categorii. Înaintea spectacolului, "Emilia Pérez" conduce topul nominalizărilor, cu un total de 10, mai mult decât orice alt titlu din film sau televiziune. Aceasta a depăşit recordul deţinut anterior de "Barbie", care a obţinut un total de nouă nominalizări anul trecut. "The Bear" are cinci selecţii la categoriile TV.