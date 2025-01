ÎPS Teodosie s-a împiedicat la slujba de sfințire a apei pentru Bobotează. Mii de oameni, așteptați astăzi să ia agheasmă în Constanța

07:10

Statul Islamic a pierdut mii de luptători și califatul său auto-declarat în Irak și Siria a fost distrus, însă influența grupării continuă să se simtă pe tot globul. Cu toate că autoritățile au spus că nu există nicio dovadă că bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime în New Orleans, omorând cel puțin 14 persoane, avea legături directe cu ISIS, FBI a transmis că „el a fost inspirat 100%” de gruparea teroristă, relatează The New York Times.