Generație risipită » Ce s-a ales de copiii care câștigau Cupa României cu Dinamo în fața rivalei FCSB: 6 dintre ei nici n-au debutat la prima echipă

16:50

Novak Djokovic (37 de ani, 7 ATP) are numeroase momente frumoase trăite la Australian Open, însă și amintirea unui episod ciudat din 2022, când i-a fost anulată viza. Trei ani mai târziu, tenismenul sârb a declarat că încă are traume după situația prin care a trecut.În 2022, înainte de Australian Open, Novak Djokovic a fost protagonistul unui scandal-monstru, care s-a întins pe parcursul a mai multor săptămâni și care are reverberații până în prezent. ...