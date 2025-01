Un jucător la înălțime! Directorul operațional al aeroportului din Cluj-Napoca a făcut sute de mii de lei din jocuri de noroc

22:50

Șefa USR, Elena Lasconi, nu are încredere în cifrele sondajului prezentat de Nicușor Dan și subliniază că nu poate face "un pas înapoi" în cursa pentru Cotroceni câtă vreme ea are "o mare responsabilitate, cele 1,7 milioane de voturi" obținute în turul 1 al scrutinului din noiembrie 2024.