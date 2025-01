Politistii din Cluj au blocat circulatia prin traversare repetata. Ei protesteaza ca pierd peste 1.100 de lei net lunar la salariu prin ordonanta-trenulet

07:40

Statele Unite au recunoscut oficial ca un genocid a avut loc in Sudan, acuzand Fortele de Sprijin Rapid (R.S.F.), un grup paramilitar, si militiile aliate de violente etnice grave in regiunea Darfur. Acuzatiile includ uciderea sistematica a civililor si violuri impotriva femeilor din anumite grupuri etnice, scrie The New York Times. Marti, secretarul de stat...