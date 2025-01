Un nou eveniment gratuit marca Creators.comm: (Auto)sabotaj de la personal la profesional

11:50

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod portocaliu de viscol, care a determinat activarea sistemului RO-Alert pentru a informa populația despre condițiile meteo extreme. Situația este una critică, mai ales în zonele montane situate la peste 1.800 de metri altitudine. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 08:00 – 11:00 și vizează […] The post Bobotează cu viscol în Cluj: Avertizare de cod portocaliu emisă de ANM appeared first on ViaClujTV.