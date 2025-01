De ce mergem împotriva trendului național? Creștere semnificativă a autorizațiilor de construire în Iași

04:20

Sărbătorile au trecut, iar întrebarea care revine în fiecare an este: cum scăpăm de kilogramele în plus acumulate în această perioadă? Potrivit reprezentanților sălilor de fitness din Iași, interesul pentru abonamente este deja în creștere, iar cererea la început de an devine tot mai mare de la an la an.