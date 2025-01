Alegeri în Germania. AfD și-a prezentat „planurile de viitor”: Străinii pleacă, gazul rusesc se întoarce, eolienele sunt demolate, UE devine istorie (Video)

09:10

Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Layen, nu a primit nicio invitaţie pentru a participa la ceremonia de învestire a preşedintelui ales Donald Trump la Washington, pe 20 ianuarie. „Nu am primit nicio invitaţie şi nu există niciun plan de participare”, a spus purtătoarea de cuvânt, Paula Pinho, întrebată pe această temă la briefingul de … The post Șefa Comisiei Europene nu a fost invitată la învestirea lui Trump. Cine sunt cei doi lideri din UE care vor merge la Washington appeared first on spotmedia.ro.