Elevi ai Colegiului Mircea cel Bătrân participă la o olimpiadă pluridisciplinară în Kazakhstan

Primăria Constanța și organizația Save the Dogs au derulat în ultimii ani o campanie de încurajarea a adopției câinilor fără stăpân. Rezultatele sunt însă dezastruoase. Primăria a anunțat că, în anul 2024, 239 de căței din Adăpostul Public de Animale Abandonate Constanța, aflat sub grija municipalității, au fost adoptați de […] Articolul Adopțiile de câini fără stăpân, în scădere cu 18% în Constanța: campania Primăriei și Save the Dogs, un eșec