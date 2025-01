Ungaria intenționează să discute cu aliații regionali pentru a combate creșterea prețului petrolului, după noile sancțiuni americane împotriva Rusiei

22:30

Axionet IoT, furnizor de servicii și integrator de soluții machine to machine și internet of things, în acționariatul căruia sunt prezenți omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul retailerului electroIT Altex, și SSIF BRK Financial Group Cluj-Napoca, vrea să contracteze un credit de investiții de 9,44 milioane de euro.