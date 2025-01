Partidul de extremă dreapta din Germania își înlocuiește organizația de tineret înainte de alegeri. Care este motivul

17:30

José Mujica, fostul președinte al Uruguayului și un simbol progresist la nivel mondial, care are 89 de ani, și-a luat rămas bun public. Se pregătește, conform propriilor afirmații, să moară de un cancer de esofag pe care refuză să-l opereze. "Mor. Până aici am ajuns", spune fostul președinte, unul dintre cei mai modești politicieni, citat de The Guardian.