Coreea de Nord lansează rachete cu rază scurtă de acţiune înainte de întoarcerea lui Trump

19:00

Ministrul Apărării s-a întâlnit, luni, la sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu domnul Kommer Damen, preşedintele Grupului Damen, companie care are o prezenţă importantă în România, el arătând că Forţelor Navale Române reprezintă o prioritate strategică pentru MApN, ţinând seama de provocările de securitate din regiunea Mării Negre şi are sunt amplificate de contextul geopolitic actual, în care războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei intră în cel de-al patrulea an.