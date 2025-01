Crin Antonescu: În Biserica Ortodoxă se face politică și nu una benefică democrației

17:30

Simona Fica, individa cu pseudonimul „Raisa” care este promovata pe TikTok in acelasi mod in care a fost ridicat si Calin Georgescu, este prezenta luni nonstop pe ecranul Realitatea Plus cu mesajul „agenta din servicii”. MApN a anuntat deha ca aceasta individa este o impostoare. Pe postul Realitatea Plus este prezenta nonstop o imagine cu […] Articolul „Raisa”, bomba fake-news a momentului. Deși MApN a anunțat că e o impostoare, este promovată ca „agenta din servicii” apare prima dată în PS News.