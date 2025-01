Podul Iuliu Maniu: Consolidare după patru decenii de la inaugurare

20:50

Pe șantierul pasajului Solventul din Timișoara se desfășoară în prezent lucrări majore, având ca obiectiv realizarea unui tunel…