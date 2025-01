Război comercial în toată regula. Trump impune tarife şi interdicţii Columbiei. Bogota ripostează cu 50% tarif pe tot ce e american. Preşedintele Columbiei: „Răsturnaţi-mă, dle Trump"

12:45

Nu am avut şi nu am nicio pretenţie că sunt vreun salvator sau neapărat şi necesar singurul care poate conduce această bătălie, dar nu am nicio scuză să refuz, spune Crin Antonescu în discursul ţinut în şedinţa PNL în care i se validează candidatura la alegerile prezidenţiale.