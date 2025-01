Activişti ecologişti de la Just Stop Oil întrerup ”Furtuna” lui Shakespeare cu Sigourney Weaver la Londra, denunţând inacţiunea în lupta împotriva modificărilor climatice

15:30

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, despre propunerile primarului Capitalei, după ce referendumul referitor la împărţirea banilor din taxe şi impozite şi din impozitul pe venit între Primăria Capitalei şi primăriile de sector a fost adoptat, că în opinia sa, am greşi dacă în continuare am luat măsuri şi am modifica legi de pe o zi pe alta, în funcţie de cum avem această presiune legată de aprobarea legii bugetului de stat şi că propunerile trebuie analizate. El a mai afirmat că a vorbit de foarte multe ori despre un Cod al finanţelor publice locale.