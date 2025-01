Furtul tezaurului dacic – Poliţia olandeză caută informaţii despre un VW Golf gri implicat în spargerea Muzeului Drents / Maşina a fost furată şi ulterior incendiată / Anchetatorii nu exclud să fi avut plăcuţe de înmatriculare furate la data jafului

20:40

Platforma Max a lansat „Căderea lui Diddy” („The Fall of Diddy”), un nou serial documentar creat de producătorii seriei „Partea întunecată a emisiunilor pentru copii” („Quiet on Set”). Documentarul are patru episoade, două sunt deja disponibile pe platforma, iar următoarele două vor putea fi vizionate de miercuri.