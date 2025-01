UPDATE - Muzeul Drents, de unde au fost furate piese de tezaur dacic, anunţă că trei suspecţi au fost arestaţi în acest caz

17:10

Silviu Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL, în perioada în care partidul era condus de Nicolae Ciucă, s-a lansat miercuri într-un acat dur la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că are notorietatea la sub 20 la sută şi cota de încredere la sub 10 la sută şi este ”sclavul lui Coldea”. În replică, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, spune că probabil Silviu Mănăstire este preocupat de auditul cerut de actualul preşedinte al PNL în partid. Birta se întreabă retoric oare cui foloseşte toxicitatea luptelor sterile şi meschine din PNL şi din societatea românească în general, arătând că mereu au fost oportunişti, oameni care au sustras atenţia publicului de la problemele reale ale ţării, deturnând-o pentru interese şi frici personale.