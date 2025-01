Eșecul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina în 24 de ore: Testul asupra lui Putin, pregătește lovitura de grație

23:00

Într-o mișcare fără precedent, Departamentul Apărării al SUA, sub conducerea secretarului Pete Hegseth, a confirmat marți, 28 ianuarie, că a retras autorizația de securitate și protecția personală pentru generalul Mark Milley, fostul președinte al Statului Major Interarme, un veteran decorat al armatei, care a servit sub administrația lui Donald Trump, dar care a criticat ulterior fostul președinte, relatează The Guardian.