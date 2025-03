Sfârșitul superiorității aeriene? De ce SUA au spus „stop” dezvoltării unui viitor avion de luptă de generația a 6-a

Începând din 2024, Forțele Aeriene ale SUA au întrerupt implementarea inițiativei NGF (Next Generation Fighter) privind avioanele de luptă de generația a VI-a, care face parte din programul mai amplu NGAD (Next Generation Air Dominance). Această decizie a fost luată pentru a reevalua......

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Defence Romania