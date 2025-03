Lyon - FCSB. Autocarul campioanei României a ajuns la Groupama Stadium

15:30

Wayne Rooney (39 de ani), fostul jucător al lui Manchester United, este de părere că echipa are nevoie de o reconstrucție aproape completă. Fostul atacant al „diavolilor roșii” consideră că doar doi jucători pot reprezenta cu succes echipa de pe Old Trafford.Manchester United nu a mai câștigat Premier League din 2013, an care a coincis cu plecarea lui Alex Ferguson de la Old Trafford, și traversează încă un sezon dezamăgitor, ocupând locul 14. ...