Kyle Chalmers, vicecampion olimpic în proba de 100 m liber la Paris, se pregătește pentru un nou capitol din viața sa

Valentin Crețu, fundașul celor de la FCSB, a comentat eliminarea echipei sale din Europa League, după înfrângerea suferită în fața celor de la Lyon, scor 4-0. Vali Crețu a vorbit despre partida cu francezii, despre obiectivele FCSB-ului din play-off și despre amintirile din aventura europeană.Vali Crețu: „Am simțit că am făcut tot ce am putut”„Nu știu, am simțit că am făcut tot ce am putut, am încercat și am venit să jucăm, să facem un pic de presing. ...