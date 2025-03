Claudio Ranieri, despre plecarea de la AS Roma: „Chiar credeți că o să vă spun ceva concret?”

Antrenorul lui AS Roma, Claudio Ranieri (73 ani), a declarat că nu și-a schimbat decizia de a se retrage de la conducerea tehnică a echipei după sfârșitul sezonului, în ciuda evoluțiilor bune ale „lupilor” sub comanda sa. Experimentatul tehnician a refuzat, de asemenea, să ofere informații cu privire la căutarea unui succesor pentru sezonul viitor.Ranieri a fost numit ca tehnician al lui AS Roma în noiembrie 2024. ...

