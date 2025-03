Dennis Man, pe teren în Monza – Parma 1-1, în Serie A

23:30

Președintele interimar Ilie Bolojan a anunțat că se va întâlni, luni, cu reprezentanții Guvernului pentru a se pune de acord pe tema subiectelor care vor fi dezbătute la următoarea reuniune a Consiliului European. „Cred că este o chestiune de principiu ca atunci când urmează o ședință a unui Consiliu European, în care temele de pe …