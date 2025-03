Manifestații la Primăria din Istanbul în sprijinul lui Imamoglu. Poliția a tras cu gloanțe de cauciuc / Mulțimea a cerut demisia lui Erdogan

20:00

Cea mai înaltă Curte a statului New York a invalidat joi o lege a orașului New York care ar fi permis unui număr de peste 800.000 de persoane fără cetățenie americană, dar aflate în situație legală, să voteze în alegerile municipale, transmite Reuters, citată de Agerpres. Într-o decizie de 6-1, Curtea de Apel a decis […]