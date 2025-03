Piesa de schimb BMW care costă mai mult ca o mașină

13:50

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a conducerii PSD Suceava, că în opinia sa PSD nu a pierdut alegerile de anul trecut, ci are o a doua şansă. „Și eu, și domnul Antonescu, fiindcă, la un moment dat, în politică, amândoi am fost păcăliți, dar am depășit […]