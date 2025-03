Germania, Portugalia, Franța și Spania s-au CALIFICAT în semifinalele Ligii Națiunilor

16:20

Președintele interimar Ilie Bolojan va participa joi, 27 martie, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea în Ucraina, care va avea loc la Paris, a anunțat Administrația Prezidențială. Ilie Bolojan a participat, pe 15 martie, și la reuniunea în format de videoconferință convocată de premierul britanic Keir […]