Român împușcat la o nuntă în Germania

20:30

N-a apărut bine articolul despre decizia CJUE privind OUG 25/2021 că m-am trezit căutat de un cunoscut care voia să-mi spună ceva urgent despre afacerile francese prin România. -Si ce-are asta cu blocarea participării firmelor chineze? -Păi are și n-are! [...] The post Pute ceva în afacerile franceze din România appeared first on Cotidianul RO.