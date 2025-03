Locurile de joacă din Herăstrău, închise de Protecția Consumatorului. Ce amendă a primit Administrația Parcurilor din București

22:20

Tanczos Barna a declarat, luni seară la Digi24, referitor la execuția bugetară, că sumele raportate în februarie pentru activitatea economică din ianuarie arată „o îmbunătățire fără echivoc” fiind „o creștere de chiar 23% față de februarie 2024”. Ministrul Finanțelor a adăugat că, anul trecut, prin „ordonanța pe care am aprobat-o în decembrie am înghețat sau am redus cheltuieli, am eliminat posibilitatea plății unor sume în valoare totală de 127 de miliarde de lei”.